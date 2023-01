Morador de Bom Sucesso é vítima de golpe de aluguel de casa de praia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso na manhã desta segunda-feira (16).

Conforme a PM, relatou solicitante que um amigo repassou o telefone de um corretor que possui casa na praia tendo este entrado em contato e realizou um pix referente ao aluguel e que no dia seguinte este conhecido mandou mensagens no sentido de orientar para não fazer pagamentos anteriores informando que esse indivíduo não estava sendo localizado no local e que poderia se tratar de golpe.

O mesmo foi orientado a procurar a Delegacia da Polícia Civil.

A pessoa a qual ele negociou não retorna mais as mensagens no telefone porém não o bloqueou.