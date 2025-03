Menor e arma de fogo apreendidos após assalto em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 19h55 desta terça-feira (11).

Conforme a PM, a equipe estava em patrulhamento pela via quando foi solicitada pelo Sr. XXXX 56 anos, o qual relatou que há poucos minutos havia sido vítima de roubo.

Relatou que foi abordado em frente a residência de sua mãe e que no momento do crime um dos autores lhe deu uma coronhada no braço, lhe sendo subtraído dinheiro e um aparelho celular.

A vítima informou que os autores estariam próximo à rodoviária de Cambira. Ao chegar no local, junto com a vítima, esta reconheceu os autores do crime que ao visualizarem a viatura se evadiram.

De pronto a equipe iniciou o acompanhamento dos autores alcançando um destes, sendo que o outro autor obteve êxito na fuga. Dada a voz de abordagem a XXXX, 15 anos de idade, nada de ilícito foi encontrado, mas considerando que a equipe visualizou que este havia dispensado algo próximo ao local da abordagem e ao realizar a busca no entorno foi localizada a arma de fogo relatada pela vítima, sendo esta apreendida.

O autor foi conduzido para a delegacia de Apucarana para as providências cabíveis.

