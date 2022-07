Menor é apreendido com drogas em Cambira

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Cambira às 22h03 desta segunda-feira (25) na Avenida Brasil.

Conforme a PM, durante Patrulhamento pela área central da cidade de Cambira, foi avistado um veículo transitando com os faróis apagados, levantando suspeita da equipe policial, sendo assim dada voz de abordagem.

Procedida a abordagem, o indivíduo foi submetido a busca pessoal onde em sua carteira foi encontrada certa quantia em dinheiro, que posteriormente contado foi aferido o valor de R$1546.

O abordado posteriormente foi identificado sendo o adolescente, de 16 anos, morador da cidade de Cambira se dizendo atendente de lanchonete.

No veículo, um VW Gol na cor branca com placa da cidade de Marilandia do Sul, foi encontrada uma sacola de plástico e, no interior, foi localizado substância análoga a maconha, fracionado em quatro partes onde posteriormente foi aferido o peso total de 499 gramas.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão ao adolescente.

O veículo juntamente com o apreendido foram encaminhados até o destacamento para confecção do BOU onde se apresentou um advogado do apreendido onde acompanhou o restante da ocorrência.

O veículo foi guinchado para a delegacia de Polícia juntamente com o menor, a droga e o dinheiro.