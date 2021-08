Menor desaparecido em Bom Sucesso

Conforme a Polícia Militar, a solicitante informou que seu sobrinho sofre de transtornos mentais e que faz uso de medicação controlada, contudo na data de hoje (18), por volta das 13 horas, após o mesmo ser medicado se evadiu da residência, tomando rumo ignorado.

Informou ainda que procuraram por toda a cidade, mas não obtiveram êxito em localizar o menor, e que em outra oportunidade que se evadiu da residência, foi localizado na cidade de Apucarana.

O desaparecido tem aproximadamente 1,75m de altura, pele clara, é magro, cabelo preto encaracolado, estava com barba rala, e quando saiu trajava camiseta amarela, calça branca, e tênis azul e branco.

A solicitante informou ainda que no momento em que notou o desaparecimento do menor, teria feito contato com o Conselho Tutelar, contudo disseram-lhe que o veículo para atendimento estaria com o pneu furado naquele momento e que não poderiam prestar atendimento imediato. Contudo até a chegada da equipe Policial Militar, nenhum outro órgão teria lhe prestado apoio.