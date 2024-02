Menino de 13 anos morre afogado em cachoeira na cidade de Maringá

No último sábado (24), um adolescente de 13 anos veio a falecer após se afogar em uma cachoeira localizada na região do Bosque 2, ao lado da Avenida JK, em Maringá. Testemunhas relataram que o jovem estava se refrescando no local na companhia de amigos, quando pulou de uma cachoeira e acabou se afogando. Ele permaneceu submerso por cerca de 15 minutos, segundo informações do site Corujão Notícias.

Equipes de socorristas do Grupamento do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e compareceram ao local. O adolescente foi retirado da água em parada cardiorrespiratória, e foram realizadas manobras de reanimação por aproximadamente 40 minutos, com sucesso inicial. No entanto, durante o transporte na ambulância, houve uma nova parada cardíaca e infelizmente o jovem não resistiu.