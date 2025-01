Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 30 milhões

A Mega-Sena sorteia neste sábado (25) um prêmio acumulado em R$ 30 milhões. O concurso será realizado a partir das 20h.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio pode ser dividido entre os jogadores que acertarem as seis dezenas sorteadas. Caso apenas um jogador acerte as seis dezenas, ele levará o prêmio integral.

Os jogadores podem apostar até as 19h do sábado, em qualquer uma das casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelo site da Caixa. A aposta simples custa R$ 5,00, mas o valor aumenta conforme o número de escolhas realizadas. Quem deseja turbinar as chances pode apostar até 20 números, o que, conforme a tabela de preços da Caixa, custa R$ 193.800,00.

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil.

