Médica chama a Polícia ao constatar atestado falso

A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (13) em Cambira

Conforme a PM, Relatou a solicitante que é médica do posto de saúde municipal, que foi apresentado um atestado médico falsificado. No local a solicitante informou que foi apresentado por uma empresa um atestado assinado por ela e que seria falso devido ao código de verificação ser falso e não encontrar ele no sistema de verificação.

A paciente em questão realmente passou por atendimento no dia 05/07/2022. A doutora informou o fato e teme por aparecerem mais atestados como esse, sendo assim informada as devidas providências a serem tomadas.