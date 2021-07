Na noite do sábado, 24 de julho, Lucas Raphael Izola, 22 anos, morreu atropelado entre Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí.

O caminhão que ele socorria foi atingido por um carro.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Providência de Apucarana, mas não resistiu e faleceu. O jovem morava no centro de Mandaguari e era filho do comerciante Fransuel Izola. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Apucarana.