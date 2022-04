Maringá tem energia elétrica completamente restabelecida pela Copel

Às 21h23 desta quarta-feira (27) a Copel finalizou o último trabalho de recomposição da rede de energia elétrica de Maringá, destruída pelo vendaval do final de semana. O trabalho durou cinco dias, ininterruptamente.

Ao todo, mais de 800 técnicos e eletricistas de serviços e manutenção, e até de equipes de obras, atuaram nas ruas da cidade para a reconstrução, muitas deles vindos de outras regiões do Paraná. Foram realizados 2.150 serviços desde sábado.

A contabilidade final dos postes quebrados em Maringá pela queda de árvores durante o evento climático foi de 194. Além do pessoal de campo, técnicos do Centro de Operações da Copel, em Curitiba, também atuaram dia e noite até o último trecho de rede ser energizado.

Após as rajadas de ventos de mais de 80 km/h que atingiram Maringá na madrugada de sábado, 116 mil clientes chegaram a ficar sem energia elétrica, quase 60% do total da cidade. De acordo com o Simepar, este evento climático foi considerado um dos piores que já atingiu o Estado. Já para a Copel, foi o mais severo da sua história enfrentado no município.

Os clientes que tiveram padrão de luz do seu imóvel danificado pelo temporal devem procurar a Copel assim que consertá-lo para solicitar a religação à rede de energia. Os canais de atendimento são o site www.copel.com, o telefone 0800 51 00 116 ou o atendimento presencial.

Os moradores que ainda não fizeram o reparo podem entrar em contato com a prefeitura municipal por meio do número 156 para solicitar o padrão temporário, que permite a religação emergencial.

A força-tarefa montada pela Copel continuará trabalhando nas demais cidades que ainda tenham estragos na rede de energia, até religar as últimas unidades consumidoras isoladas afetadas pelo temporal. O temporal derrubou mais de 425 postes em toda a região Noroeste.

Fonte AEN