Mais de 3 mil pessoas tomaram vacinas vencidas no PR

Dados do Ministério da Saúde revelam que aproximadamente 26 mil doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca fora da validade foram aplicadas em 1.532 municípios brasileiros. A cidade que mais usou vacinas vencidas é Maringá, no Paraná. Apucarana e Arapongas também aparecem na lista.

Maringá vacinou 3.536 pessoas com primeira dose, que estava vencida. Depois vem Belém, no Pará, que aplicou 2.673; a cidade de São Paulo aplicou 996; Nilópolis, no Rio de Janeiro, 852, e Salvador, na Bahia, 824, revelou a reportagem da Folha de São Paulo.

Conforme os dados, em Apucarana foram 4 doses, Arapongas, 77, São Pedro do Ivaí, 20, depois aparecem os municípios de Borrazópolis, Rio Bom, Faxinal, Novo Itacolomi e Bom Sucesso, com uma dose vencida em cada.

Continue lendo no Tn Online