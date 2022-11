Mãe é acusada de abandono de incapaz em Bom Sucesso

Ocorrência registrada às 20h46 de domingo (27) na Av. Coronel Gabriel Jorge Franco em Bom Sucesso.

Conforme a PM, a equipe foi acionada pelo Conselho Tutelar de Bom Sucesso, o qual relatou que chegou ao conhecimento dos conselheiros, que uma mãe havia saído da residência e deixado seus filhos sozinhos.

Diante do fato a equipe deslocou até o endereço da ocorrência, onde encontrou as crianças na residência sozinhas, sendo um total de quatro crianças com as idades de 10 anos, 8 anos, 3 anos, e 1 ano de idade.

No local vizinhos informaram que escutaram gritos das crianças, e ao irem até o local, encontraram uma panela em cima do fogão em chamas.

A equipe perguntou para a crianças de 10 anos, onde sua mãe estava, a criança respondeu que sua mãe havia saído para comprar cigarros. Que devido a mãe não estar na residência, foi acionado uma das irmãs da autora, a qual ficou com as crianças.

A equipe saiu em patrulhamento juntamente com o conselho tutelar, no intuito de encontrar a mãe das crianças, a qual foi encontrada no bar. A equipe questionou a mãe do porquê havia deixado as crianças sozinhas, a mesma relatou que havia pedido uma pizza na lanchonete e estava esperando a pizza ficar pronta.

Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão para autora, pelo crime de abandono de incapaz, e conduziu a para a delegacia de Jandaia do Sul para serem tomadas providências cabíveis.