Luizão é o deputado federal que mais defende os municípios no Paraná segundo CNM

Ex-prefeito de Pinhais está entre os 10 primeiros do país e primeiro lugar do Estado no ranking divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios

Em levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) seis deputados federais do Paraná configuram-se entre os 100 do ranking nacional de parlamentares municipalistas. Luizão Goulart (Republicanos) atualmente é o deputado que mais defende os municípios no Paraná e está entre os 10 primeiros do país, de acordo com o estudo. Além disso, o ex-prefeito de Pinhais que na época (2009-2016) terminou seu mandato com 94% de aprovação coincidentemente consegue atingir 94% da nota máxima estabelecida pela entidade.

Atualmente, o deputado Luizão Goulart é membro ativo da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Novo pacto Federativo e possui participação ativa nos municípios. “Tenho acompanhado a realidade dos municípios, principalmente agora no enfrentamento da pandemia, onde nossas atenções estão diretamente ligadas”, comentou. Para Goulart, o resultado do ranking é fruto do trabalho. “Isso mostra que estamos no caminho certo, defendendo o fortalecimento das cidades do Paraná e do Brasil. Eu digo sempre que o futuro do país não está apenas em Brasília, mas está, sobretudo, nos municípios, onde realmente devemos enfrentar os problemas”, completou.

Observatório Político

O levantamento produzido pelo Observatório Político, da CNM, classifica os deputados federais e senadores de todo o País com o perfil municipalista, destacando-os de acordo com a atuação. O ranking avalia os parlamentares através das votações de proposições de alta relevância para os municípios. A defesa do Novo Pacto Federativo na Câmara dos Deputados, recomposição do FPM, recursos para a saúde, além do auxílio financeiro para os Estados e Municípios são algumas das principais pautas defendidas.

Vacina

O deputado ainda afirmou que continuará buscando o diálogo com as entidades municipalistas, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, mas que agora em meio a pandemia é necessário priorizar. “Vacina! Essa é a palavra chave do momento. Teremos novos desdobramentos nas próximas semanas e neste cenário que estamos vivendo minha total atenção como municipalista é lutar para que os municípios tenham a garantia de conseguir vacinar suas populações”, concluiu.

Confira a colocação dos 30 deputados federais do Paraná

Deputados paranaenses Ranking nacional

1º Luizão Goulart 10º

2º Roman 51º

3º Aroldo Martin 54º

4º Schiavinato 69º

5º Sergio Souza 70º

6º Aliel Machado 77º

7º Felipe Francischini 132º

8º Rubens Bueno 138º

9º Sargento Fahur 208º

10º Vermelho 210º

11º Christiane Yared 215º

12º Diego Garcia 216º

13º LuisNishimori 279º

14º Gustavo Fruet 221º

15º Ricardo Barros 319º

16º Toninho Wanscheer 333º

17º Zeca Dirceu 355º

18º EnioVerri 356º

19º Gleisi Hoffmann 401º

20º Luciano Ducci 402º

21º Aline Sleutjes 419º

22º Hermes Parcianello 425º

23º LuisaCanziani 427º

24º Paulo Martins 430º

25º Leandre 444º

26º Pedro Lupion 447º

27º Boca Aberta 462º

28º Filipe Barros 482º

29º Giacobo 489º

30º Stephanes Junior 496º