Lesão Corporal Grave em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada como “Lesão Corporal de Natureza Grave” na manhã de Ano Novo (1)

Conforme a PM, a equipe compareceu ao hospital de Bom sucesso aonde foi feito contato com a secretária a qual informou que chegaram no ambulatório do hospital dois homens gravemente feridos e que logo em seguida, chegaram mais três homens e duas mulheres e começaram a agredir novamente os dois rapazes feridos e que após às agressões todos se evadiram do local ficando apenas os dois homens feridos, um deles com diversas escoriações pelo corpo e o outro com lesão grave no braço direito, que permaneceram no hospital sendo atendidos e logo em seguida foram encaminhados ao Hospital da Providência de Apucarana.

Os policiais realizaram busca pelos suspeitos, porém não houve êxito e, diante do fato ocorrido no hospital, a equipe intensificou o patrulhamento no local.