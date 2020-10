Ladrões são surpreendidos por proprietário de mercado em Cambira

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Cambira às 23h de sexta-feira (9) na Av. Brasil – Mercado Sotti

Relatou o solicitante que surpreendeu indivíduos tentando furtar seu mercado e que os autores estavam nas proximidades, porém não repassou características.

No local o solicitante relatou aos policiais que o seu pai surpreendeu dois indivíduos entrando no pátio do mercado e indo em direção ao depósito de gás, que fica ao ar livre e é cercado apenas por uma grade. Relata ainda que o seu pai gritou e os indivíduos saíram correndo tomando rumo ignorado, sendo que ambos trajavam blusas escuras com capuz.

De imediato os policiais militares iniciaram patrulhamento para tentar localizar os indivíduos, mas ninguém foi localizado.

No local foi possível constatar que o cadeado de um dos portões que dá acesso ao pátio foi cortado, porém nada foi subtraído.