Ladrões furtam 17 baterias em oficina de Cambira

Ocorrência foi registrada na Avenida Itália, no centro de Cambira.

A vítima de furto informou a Polícia Militar que sua oficina teria sido furtada durante a noite. De imediato a equipe policial foi ao local, onde a vítima relatou que teria passado na sua oficina no dia anterior por volta das 19h e, ao retornar no dia de hoje para realizar um atendimento notou que estaria faltando algumas baterias de seu estoque e, ao realizar uma inspeção no local, viu que a janela do banheiro teria sido arrombada e que teriam sido levadas aproximadamente 17 baterias de diversos marcas e potência.

Diante dos fatos, os policiais orientaram o solicitante sobre as medidas a serem tomadas posteriormente.