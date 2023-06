Ladrões anunciam assalto mas não conseguem levar veículo em Cambira

A ocorrência foi registrada às 21h28 deste domingo (4) na Rua Argentina em Cambira, onde a equipe policial recebeu a informação de uma tentativa de roubo no estacionamento da igreja matriz.

A vítima, de 45 anos, relatou a PM que saiu da missa e quando estava entrando em seu veículo foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles aparentemente portava uma arma de fogo, anunciaram o roubo e entraram no veículo, momento em que a vítima desceu e correu com a chave do veículo em mãos impedindo o êxito da ação delituosa. Após a tentativa, os indivíduos empreenderam fuga tomando rumo ignorado.

Foi realizado patrulhamento no intuito de encontrar os autores do fato, porém não foram localizados.