Ladrão furta moedas em residência e vai trocar no comércio da vítima

O solicitante relatou a PM, que por volta das 11h30 de sábado (30), enquanto estava em seu estabelecimento comercial na Rua Paraná, em Bom Sucesso, quando atendeu um homem magro, moreno, trajando regata azul e calça jeans.

O indivíduo solicitou a troca de quarenta moedas de um real por notas. Enquanto realizava a troca, percebeu a semelhança das moedas com as que possuía em casa, logo em seguida dirigiu se a sua residência onde constatou o furto.

Ao adentrar em sua residência, visualizou seus pertences revirados, objetos no chão, e a janela do quarto com a grade de ferro retirada e deu por falta de moedas comemorativas das olimpíadas, e garrafas de whisky.

Os policiais orientaram a vítima sobre as providências cabíveis e realizaram busca por suspeitos, porém nada foi localizado.