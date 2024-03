Ladrão arromba porta e furta objetos enquanto morador dormia em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso na manhã de quarta-feira (27) na Rua José Bahia.

Conforme a PM, compareceu no destacamento policial a pessoa relatando que enquanto estava dormindo, um indivíduo adentrou a sua residência estourando a porta dos fundos e subtraiu uma bolsa de viagem preta com vários objetos do mesmo. E que populares informaram que seria a pessoa de xxxxxx, que estava morando junto com um indivíduo também muito conhecido no meio policial.

Foram furtados quatro kg de carne, dinheiro, cartão bancário e uma bolsa.