A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 0h38 na Rua José Pereira.

Conforme a PM, relatou a solicitante, que é enfermeira e funcionária do Laboratório, que informaram ela que a porta de vidro da frente do estava aberta e quando ela foi verificar, notou que a fechadura estava danificada e que uma televisão, além de dinheiro em espécie teriam sumido do interior do estabelecimento.

Diante do fato, a solicitante foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

