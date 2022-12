Kombi é furtada em São Pedro do Ivaí

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 12h24 desta segunda-feira (26) na Travessa Santa Cecília.

A vítima relatou a Polícia Militar que possui um automovel VW/Kombi, placa dvj-7325, cor branca e que deixou seu veículo estacionado em frente a sua empresa no dia 25/12 por volta das 23 hrs e ao retornar no dia seguinte as 8 hrs não encontrou mais a Kombi, relatou ainda que o veículo possui diversos adesivos com a escrita “Líder Service”, diante dos fatos a vítima foi orientada.