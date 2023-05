Jovens que estavam desaparecidos em Maringá são encontrados mortos

Eles haviam sido vistos pela última vez quando desembarcaram na rodoviária de Maringá

Na última quinta-feira (18), foram encontrados os corpos de duas pessoas em uma área de mata no município de Hortolândia, interior de São Paulo. Tratavam-se de Douglas Lima Alves e Luiz Augusto Gomes, dois jovens de 23 e 25 anos que estavam desaparecidos desde o dia 12 de maio. Segundo informações da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas e um dos jovens tinha ferimentos de arma de fogo na região do pescoço, enquanto o outro teria sido decapitado.

As famílias dos jovens vinham realizando uma forte campanha para encontrá-los nas redes sociais. O crime está sendo investigado pela PCSP, que trabalha com a hipótese de execução.