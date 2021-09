Jovens de 20, 19 e 18 anos recebem vacina nesta sexta e sábado. Confira seu dia.

[COVID-19] Nesta sexta-feira (17) acontece a vacinação para as pessoas de 19 e 20 anos das 9 às 20 horas. No sábado (18) será a vez das pessoas de 18 anos das 8 às 16 horas.

Comparecer no Drive Thru instalado no ginásio de esportes com documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência.

Pessoas que tomaram a vacina da gripe devem esperar 14 dias para tomarem a vacina contra COVID-19. Em caso suspeito ou confirmado de COVID-19, adiar a vacinação.

MAIS INFORMAÇÕES LIGUE PARA O DISK COVID-19 (43) 9-8447-9094, que funciona para atendimento de segunda à sexta-feira das 9 às 16 horas.