O acidente aconteceu por volta de 13h30 desta sexta-feira (26),na BR-376, no contorno.

Um Classic conduzido por Lucas Perassoli Constantino Fernandes, 21 anos, capotou na rodovia.

O aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado para socorrer o rapaz, mas ele não resistiu e veio a óbito ainda no local do acidente.