Jovem morre em acidente de moto na região de Maringá

Uma adolescente de 17 anos morreu em um acidente na BR-376, em Maringá, Paraná, na noite do dia 1º de abril. Isabelly Vitoria Santos estava na garupa da moto conduzida pelo namorado, quando o pneu estourou ao passar por um buraco, fazendo com que o casal perdesse o controle. Isabelly foi atropelada por uma carreta, cujo motorista não parou para prestar socorro, e infelizmente morreu no local. O condutor da motocicleta foi levado ao hospital com ferimentos moderados.