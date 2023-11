Um jovem de 20 anos morreu após uma colisão na manhã deste domingo (19), no distrito de Iguatemi, em Maringá.

O condutor do veículo acabou batendo contra uma viga de uma passarela na Rodovia BR-376. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas ao chegarem no local constataram o óbito do motorista.

O corpo da vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

Com informações do GMC Online.