Jovem de 18 anos relata que foi agredida pelo marido e pelo sogro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 17h29 de domingo (26) na Rua Alvorada em Cambira.

No endereço, os policiais foram informados pela vítima de 18 anos, que foi questionar o marido, de 29 anos, sobre mensagens dele com uma mulher pelo aplicativo WhatsApp e o

mesmo ficou enfurecido, passando a agredi-la com socos e chutes e, na sequência, chegou o pai do autor e também a agrediu. Em seguida se evadiram ao perceber que a vítima acionou a PM. Relatou ainda que em 24/11/2023 também foi agredida pelo marido, sendo que foi registrado o Boletim de Ocorrência daquela situação.

Das agressões ocorridas resultaram em um corte nos lábios, escoriações nos ombros e dores no corpo.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos referente a lei Maria da Penha e afirmou que irá até a delegacia fazer a representação e solicitar medida protetiva. Questionada se haveria algum outro local para ficar em segurança, afirmou que iria para casa de sua mãe por meios próprios.