Jovem de 17 anos é assassinado a tiros em Apucarana

Na noite desta quinta-feira (11), um trágico acontecimento abalou o Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana. Um jovem de apenas 17 anos foi vítima de disparos de arma de fogo, perdendo a vida de forma prematura. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 23h40, onde a vítima já havia dado entrada com ferimentos fatais.

Segundo informações preliminares do boletim de ocorrência, o adolescente foi alvo de atiradores enquanto estava na residência de seu pai. Testemunhas relatam que pelo menos quatro tiros foram disparados no local. A equipe médica que o atendeu constatou perfurações nas costas e na região do tórax.

Familiares e amigos, desesperados com a situação, conduziram o jovem até a UPA, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana para os procedimentos necessários.

A madrasta do jovem, presente na residência no momento dos disparos, relatou à PM que ouviu os estampidos, mas não conseguiu identificar nenhum veículo utilizado pelos atiradores. O crime ocorreu na Rua José Ciappina.