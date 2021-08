Jogos Universitários do Paraná ocorrem neste sábado em Apucarana, Arapongas, Cambira e Jandaia do Sul

Acontecem neste sábado (28) as competições dos Jogos Universitários do Paraná (JUPs), na sua 60ª edição. As disputas ocorrerão nos municípios de Apucarana, Arapongas, Cambira e Jandaia do Sul, na região Norte do Paraná.

Os JUPs são uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários e com o apoio das prefeituras dos municípios que sediam o evento.

“A tradição dos JUPS, que completam 60 anos, é a prova da paixão que o paranaense tem pelo esporte”, diz o superintendente estadual do Esporte, Helio Wirbiski. “E fico muito feliz em poder voltar com a competição, após um período difícil por conta da pandemia de Covid-19”, afirma.

Ao todo, 524 pessoas devem participar das competições. Desses, 359 são atletas, 48 dirigentes e 117 árbitros. Os JUPs de 2021 contarão com 50 equipes de 11 universidades. Devido aos cuidados com os protocolos sanitários por causa da Covid-19, as disputas ocorrerão em um único dia.

Ao dar boas-vindas aos participantes, em nome dos municípios, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, destacou que com planejamento e organização foi possível vencer grandes desafios, como a organização do JUPs seguindo todos os protocolos sanitários.

Para a realização do JUPs, o coordenador de Esporte de Rendimento da Superintendência do Esporte, Emerson Venturini, ressalta o planejamento e organização necessários para realizar as competições em um dia. “A parceria com os municípios é indispensável, já que são as cidades que detêm as estruturas esportivas. Como Apucarana, que é referência na prestação de eventos esportivos”.

Os campeões têm vagas garantidas nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que serão realizados entre os dias 10 e 18 de outubro, em Brasília. “A etapa estadual é uma classificatória para etapa nacional, que já está confirmada. Os campeões podem ter a oportunidade de jogar os Jogos Universitários Internacionais”, ressalta Venturini.

60ª EDIÇÃO – Neste ano, os JUPs chegaram à 60ª edição. O presidente da Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU), Ney de Lucca Mecking, lembra que os jogos são oportunidades para os universitários no esporte. Em 1972, Mecking foi campeão paranaense nos JUPs pelo judô. Conquista que rendeu a viagem para os jogos brasileiros em Belém do Pará. Lá, ganhou a prata na modalidade.

Mecking afirma que estes 50 anos participando dos JUPs – como atleta, dirigente, presidente da FPDU – trouxe diversas oportunidades para sua vida, como compor por anos a comissão de controle da Federação Internacional de Desportos Universitários. E assim também ocorre com os estudantes que podem ganhar bolsas de estudos em instituições de ensino.

“Várias oportunidades são criadas para quem estuda e é atleta. O esporte possibilita cursar faculdades com bolsas ou descontos. Assim, no futuro, quando encerrar sua vida esportiva, ele terá uma profissão”, afirma Mecking.

