O jandaiense Nicolas Peres, de 11 anos, esteve esta semana no Redbull Bragantino onde foi aprovado para a base do clube.

Ele é filho do Professor Ronaldo e da Carol Tamoio.

O Red Bull Bragantino, também conhecido como RB Bragantino ou simplesmente Bragantino, é um clube esportivo brasileiro da cidade de Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo. É controlado pela empresa multinacional de bebidas energéticas Red Bull.

@nicolasfperes