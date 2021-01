Jandaia recebe vacinas da AstraZeneca

Na manhã deste domingo (24) o município de Jandaia do Sul recebeu as doses da vacinas contra o Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz para seguir com a primeira etapa de vacinação.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Jandaia do Sul, as doses serão utilizadas para dar seguimento nos grupos prioritários de acordo com o anexo II dos profissionais de saúde. “Aos poucos todos os grupos, seguindo os anexos do Plano Estadual de Vacinação Contra a COVID-19, serão vacinados. Etapa por etapa. Continuem usando máscaras, respeitando o distanciamento social e evitando aglomerações, mesmo com o início da vacinação”, diz a nota.

A cidade também conta com o Centro de Tratamento do COVID-19 (CTC), na Rua dos Patriotas, 943 (ao lado do Corpo de Bombeiros), que está adequadamente estruturado para realização de exames e atendimento de pacientes com sintomas do Coronavírus.