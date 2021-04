Jandaia: Presos tentam fugir usando lâmina de barbear

Na noite de sábado (24), após denúncia de um agente penitenciário lotado na Delegacia de Jandaia do Sul, que presos estariam tentando romper o telhado do setor carcerário usando uma lança, a equipe ROTAM fez contato com o solicitante que apresentou fotos e vídeos da ação dos detentos onde os mesmos estariam usando uma vara de madeira e tentando serrar a cobertura. Neste momento os policiais prestaram apoio ao agente que adentrou a carceragem e solicitou o objeto aos detentos, que foi entregue, sendo uma uma vara de madeira com uma lâmina de barbear na ponta. Ação foi bem sucedida transcorrendo sem alteração.