Jandaia do Sul: Polícia Civil realiza terceira apreensão de drogas em 4 dias

A Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul realizou hoje (7) a apreensão de 30 pedras de crack e uma certa quantidade de maconha no centro da cidade.

Os entorpecentes, que tinham como destino a comercialização na Praça do Café, foram encontrados com uma mulher de 20 anos e um adolescente de 17 anos, abordados próximos ao local.

A conduzida, que já era investigada por tráfico de entorpecentes, foi autuada pela prática dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e desacato, pois, durante a abordagem, menosprezou o trabalho policial e proferiu xingamentos aos agentes. Ela permanecerá presa e ficará à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.

Com relação ao adolescente, foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC), e ele foi liberado após os procedimentos de praxe.

Esta é a terceira apreensão de drogas realizada pela Delegacia de Jandaia do Sul nos últimos quatro dias, somando ao menos 100 pedras de crack retiradas de circulação.

Em comunicado a imprensa, a Polícia Civil diz que reforça o compromisso com a ordem pública e seguirá combatendo o tráfico de drogas na Praça do Café para garantir a tranquilidade e segurança da população de Jandaia do Sul.

