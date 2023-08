A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Bom Sucesso nesta terça-feira (29).

A vítima relatou a Polícia que sua mídia social “Instagram” foi “hackeado” e que estavam pedindo transferências em seu nome para seus contatos do perfil, informou ainda que até o momento somente sua prima havia caído no golpe efetuando duas transferências no valor de R$ 340,00 e R$ 500,00.

Diante da situação, foi confeccionado o Boletim de ocorrência.