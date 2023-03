Indivíduos são flagrados comercializando drogas em Cambira

No dia 30/03/2023 às 18:16, durante patrulhamento na Rua das Camélias, Jardim das Flores I em Cambira, a equipe policial avistou dois indivíduos, um dos quais estava passando uma nota de R$ 5,00 para o outro. Ao perceberem a presença da viatura, ambos demonstraram nervosismo, o que levou os policiais a abordá-los por suspeita. Na busca pessoal, foi encontrada com um dos indivíduos, a quantidade de 15,71 gramas de uma substância análoga à maconha. Com o segundo indivíduo, identificado foi encontrada uma pequena quantidade de 1,74 gramas da mesma substância, e ele admitiu ter acabado de comprar por R$ 5,00.

Diante dos fatos, a equipe perguntou a xxx se possuía mais drogas, e ele admitiu ter uma quantia na sua residência, dando permissão para a equipe fazer uma busca domiciliar. Na casa foram encontradas mais 23,76 gramas de uma substância análoga à maconha.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes na 17 SDP para as providências legais cabíveis.