Indivíduo teria sofrido tentativa de homicídio em Bom Sucesso

Na noite de quinta-feira (21) o solicitante relatou a Polícia Militar de Bom Sucesso que um indivíduo foi até o local onde o mesmo estava, na Rua Vereador Antônio Lourenço Filho e sem motivos aparentes, efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, com o intuito de acerta-lo. Na sequência, o autor se evadiu em uma motocicleta de cor preto com prata, não sabendo especificar a marca e o modelo da moto. Diante dos fatos relatados, a equipe tentou localizar o autor, que foi identificado, porém, no momento não foi localizado.

Ameaça

Também em Bom Sucesso, na noite de quinta-feira, fora recebido solicitação informando que a equipe de vigilância municipal teria sido ameaçada por um transeunte.

No local, relataram que durante um deslocamento, o autor teria parado bruscamente o veículo e que ao tentarem abordar o condutor, o mesmo disse que “quem eram eles para estar fazendo aquilo (abordagem)” e também: “Não vai ficar assim, se vcs quiser vir, aqui tem pra vcs”, momento este que o autor posteriormente identificado inclinou-se dentro do carro, fazendo menção de estar pegando uma arma de fogo, sendo que neste momento os vigilantes deixaram o local para resguardar sua integridade e efetuar contato com a polícia. O autor foi encontrado em sua residência, o qual autorizou busca no veículo, porém não foi localizado arma de fogo e às vítimas declinaram do interesse de representação contra o autor neste momento, sendo orientados a procurar a delegacia de Polícia Civil para futuras providências, sendo todas as partes orientadas e liberadas no local.