Indivíduo é preso enquanto carregava nas costas botijão de gás furtado

Durante patrulhamento, no início da madrugada deste domingo (17) a equipe policial foi abordada por um transeunte que informou ter visto um indivíduo furtando botijões de gás na distribuidora do Posto Brasil em Jandaia do Sul.

Os policiais localizaram a pessoa na Rua Luiz Marconi, carregando um botijão nas costas. O indivíduo foi abordado e como não soube informar uma procedência lícita do botijão e tendo em vista que o mesmo já foi por diversas vezes detido pelo mesmo crime, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.