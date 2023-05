Indivíduo é morto por morador após invasão

Neste sábado, dia 06 de maio, uma suposta tentativa de assalto em Maringá, resultou na morte de um dos invasores e em outro homem ferido. Thiago Miguel Sobrinho, de 27 anos, morador de Sarandi, invadiu uma casa no Jardim Pinheiros, mas acabou sendo baleado pelo dono da residência, que é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Thiago morreu na hora, enquanto seu comparsa foi atingido no braço e escapou, mas acabou sendo preso posteriormente pela Polícia Militar. O morador, autor dos disparos, foi até a delegacia para prestar depoimento e foi liberado pela autoridade policial. A pistola Glock .40 utilizada no incidente está registrada nos órgãos responsáveis.