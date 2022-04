Indivíduo é assaltado após sacar dinheiro em agência bancária

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 11h17 desta quinta-feira (14).

Relata o solicitante que teria sacado um dinheiro no Banco do Brasil na cidade de Jandaia do Sul e após retornou para a cidade de Cambira, onde em determinado momento foi fechado por outra motocicleta onde deram voz de roubo, onde aparentemente estavam munidos de uma pistola levando a sua carteira com dinheiro, documentos e cartões de banco.

A vítima relata que o condutor estava com capacete colorido com adesivos na viseira, blusa preta, calça jeans e tênis azul e o garupa estava de capacete preto, blusa vermelha e bermuda.

A motocicleta seria uma Honda Cg 160 sem placa aparentando ser bem nova. Após o roubo tomaram sentido a cidade de Jandaia do Sul. Foram repassadas as informações para a as cidades porém, no momento, nada foi encontrado.