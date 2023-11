Incêndio em residência causa a morte de dois irmãos e deixa um jovem gravemente ferido em Maringá

Na madrugada desta terça-feira (7), um trágico incêndio atingiu uma residência de alvenaria no Parque das Laranjeiras, em Maringá. Dois irmãos, com seis e treze anos de idade, morreram, enquanto um terceiro jovem de 18 anos, irmão das vítimas fatais, ficou gravemente ferido.

Por volta das 2h, a central do Corpo de Bombeiros foi acionada e informada sobre o incêndio na residência, localizada na Rua Paisagista. Ao chegarem ao local, as equipes de combate se depararam com a casa tomada pelas chamas, enfrentando um incêndio de grandes proporções.

Após obterem informações de que duas pessoas estavam no interior do imóvel, os bombeiros iniciaram os trabalhos de resgate. Infelizmente, as vítimas, identificadas como Kleber Rogério Cavalheiro, de 6 anos, e Jean Antônio Baierli, de 13, não puderam ser salvas. Ambos dormiam juntos no mesmo quarto.

Geovane Amaro, de 18 anos, irmão das vítimas, tentou resgatá-las, mas acabou sofrendo queimaduras em 90% do corpo. Ele recebeu atendimento dos paramédicos do Samu e Siate em estado crítico.

Os corpos das crianças foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.