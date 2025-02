Inauguração do Espaço Patrícia Andrade

Gratidão define este momento!

No último sábado dia 08/02/25 foi a inauguração do meu novo espaço, rodeada de família e amigos, celebrei a realização de um sonho. Agradeço a todos que estiveram comigo nesta jornada e que acreditam no meu trabalho. Estou animada para oferecer serviços que vão além da beleza, trazendo autoestima e alegria!

Neste novo espaço ofereço os seguintes serviços:

– Alongamentos em fibra de vidro

– pé e mão convencional

– ⁠spa dos pés

– ⁠esmaltação em gel nas mãos e nos pés

– ⁠epilação corporal com cera

Agende seu horário, será um prazer ter você como minha cliente.

Whats: 4499916-1058

Instagram: Patríciaandradenails

