A imunização para idosos de 82 e 83 anos terá o seguinte cronograma:

DIA 09/03 (TERÇA-FEIRA) DAS 09 ÀS 16 HORAS.

Todos devem comparecer no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto e carteira de vacinação. Não é necessário sair do carro para receber a vacina. Acamados serão vacinados em casa. Não é necessário cadastro prévio.