Idosos de 70 a 76 anos serão vacinados em Jandaia do Sul. Veja o cronograma.

Com a chegada de novas vacinas, o Departamento de Saúde organizou a vacinação para idosos de 70 a 76 anos de acordo com o seguinte cronograma:

Dia 24/03 (quarta-feira) das 9 às 16 horas: idosos de 75 e 76 anos.

Dia 25/03 (quinta-feira) das 9 às 16 horas: idosos de 73 e 74 anos.

Dia 26/03 (sexta-feira) das 9 às 16 horas: idosos de 71 e 72 anos.

Dia 27/03 (sábado) das 8 às 13 horas: idosos de 70 anos.

Todos devem comparecer no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto e carteira de vacinação. Não é necessário sair do carro para receber a vacina. Acamados serão vacinados em casa. Não é necessário cadastro prévio.

Mesmo com a vacinação, continuem usando máscara e se cuidando. Manteremos a população informada de novos lotes, reforçando que seguimos o Plano Nacional de Imunização.