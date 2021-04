Idosos de 64 e 65 anos serão vacinados neste domingo em Jandaia do Sul

Abaixo segue o cronograma da vacinação de amanhã, 18 de abril, domingo:

65 ANOS (PRIMEIRA DOSE) DAS 08 ÀS 12 HORAS

64 ANOS (PRIMEIRA DOSE) DAS 12 ÀS 16 HORAS

Todos devem comparecer no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto e carteira de vacinação.

ATENÇÃO: quem puder, por favor, levar 1 kg ou mais de alimento para AÇÃO SOLIDÁRIA do Rotary Club e Prefeitura de Jandaia do Sul no momento da vacinação. Não é obrigatória a doação de alimentos para receber a vacina.

Mesmo com a vacinação, continuem usando máscara e se cuidando. Manteremos a população informada de novos lotes, reforçando que seguimos o Plano Nacional de Imunização.