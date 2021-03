Geraldo Francisco Pinheiro sobrinho, 56 anos, trafegava com sua motocicleta na Travessa João Cândido, numa subida, não conseguiu atravessar a tempo a linha férrea e foi colhido pelo trem que seguia sentido Maringá.

Segundo informações, ele seguia do Jardim Esplanada para o centro, bateu com a cabeça e morreu no local. Já a motocicleta foi enroscada na composição e caiu nas proximidades do Auto Posto Brasil.

O Corpo de Bombeiros, esteve no local, mas o óbito foi constatado.