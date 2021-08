Hóspedes furtam televisores de pousada em Cambira

Conforme a Polícia Militar, o solicitante que é recepcionista da Pousada relata que hospedou no local duas pessoas e que após deixarem o local na manhã de quinta-feira (12), constatou que foram furtados dois televisores de 21 polegadas de dois apartamentos, sendo um do apartamento em que esteve hospedado e outro do apartamento vizinho, sendo constatado que vestígios de que a janela dos fundos do apartamento foi arrombada.

Ainda segundo a PM, o declarante relatou ainda que tentou contato com o cliente, conforme a ficha de hospedagem, porém não conseguiu.

Diante dos fatos o solicitante foi orientado.