Homem vai parar no hospital após briga em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 18h42 desta sexta-feira (30) em Bom Sucesso. Dois homens bebiam juntos quando houve um desentendimento.

Conforme a PM, foi deslocado ao Hospital Municipal de Bom Sucesso e feito contato com a pessoa, que relatou que estava em sua residência bebendo juntamente com um indivíduo, que ambos se desentenderam e começaram a discutir, quando foi agredido com socos que resultaram em ferimentos na face, testa e antebraço esquerdo; que pegou um facão e acertou a cabeça de xxxx (nome não divulgado), dando tempo para que ele se evadisse do local; que o mesmo foi até o hospital para atendimento médico.

Foi realizado patrulhamento pelas imediações do local, mas o outro indivíduo não foi localizado.