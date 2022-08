Homem relata que foi agredido em Bom Sucesso

Ocorrência de Lesão Corporal registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 11h52 desta segunda-feira (15) na Rua José Pereira, centro.

Relato da Polícia Militar: Compareceu neste destacamento a pessoa de XXXX 58 anos, relatando que foi ameaçado e agredido fisicamente pelo seu inquilino. E que foi até o bar que ele alugou para a pessoa de XXXX para levar uma conta de água que o inquilino deveria pagar, momento este que a pessoa de XXXX começou a ofendê-lo verbalmente com palavrões do tipo “vagabundo e sem vergonha”. E que logo após ele pegou uma faca e investiu contra a pessoa de XXXX vindo a agarrá-lo pelo pescoço e tentou dar um facada em sua direção. E que neste momento XXXX conseguiu empurrá-lo e se evadir do local. E que veio até o destacamento para registrar um BOU. Foi realizado patrulhamento pelo local, porém o indivíduo não foi localizado.