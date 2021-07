Homem que veio de Curitiba para o enterro do irmão sofre acidente na Rodovia do Milho

(Berimbau) Em Novo Itacolomi, o domingo, dia 04 de julho, de 2021, foi de notícias negativas para a família Garcia. Primeiro, logo pela manhã, chegou a confirmação do falecimento de José Bassan Garcia, de 71 anos, morador do Bairro Ponte Preta.

Ele era parente da família Andreazi, foi internado em Jandaia com pneumonia, depois se infectou, no hospital, com o coronavírus, teve complicações com a doença, foi transferido para Apucarana, mas não resistiu e entrou em óbito deixando todos enlutados.

Ao saber da notícia, o irmão de José, que é Luiz Bassan Garcia, morador de Curitiba, veio participar do sepultamento em Novo Itacolomi, mas quando voltava para casa, ainda neste domingo, 04 de julho, pela Rodovia do Milho, próximo o trevo do Bela Vista, divisa com Cambira, houve o acidente.

A batida foi entre o automóvel dirigido por Luiz, que estava acompanhado do irmão, o conhecido “Mingo”, e uma Fiat Strada, placas de Novo Itacolomi, dirigida por Felipe Lorensini.

O acidente provocou danos de grande monta nos veículos e deixou feridos, a princípio, sem risco de morte. Felipe vou levado para o Hospital da Providência.