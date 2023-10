Homem morre em confronto com PM de Maringá

Um homem foi morto em um confronto com policiais militares em Presidente Castelo Branco, na noite de quarta-feira (11). A ação ocorreu às margens da rodovia BR-376. Rodrigues estava dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux, que havia sido furtada em Maringá.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe de inteligência do 4º Batalhão de Polícia Militar identificou a presença da Hilux furtada na região, que estava com as placas adulteradas. Os policiais da equipe Rocam iniciaram uma perseguição quando o motorista se recusou a parar, dirigindo de forma perigosa.

Na entrada de Presidente Castelo Branco, o suspeito abandonou o veículo e, armado com uma pistola, começou a disparar contra os policiais, que revidaram. Rodrigues foi atingido e morreu no local. Os socorristas foram acionados, mas o indivíduo já estava sem vida.

A área foi isolada e o Instituto Médico Legal de Maringá foi chamado para recolher o corpo.

Fonte Corujão Notícias