O acidente ocorreu por volta das 20h30 desta quarta-feira (9) na PR-170, próximo ao Distrito Sete de Maio em Cambira.

A Polícia Militar prestou apoio ao Corpo de Bombeiros e ao Samu, em virtude de um acidente na rodovia envolvendo dois veículos, sendo um Gol e um Fiat Palio.

No total houve quatro vitimas, sendo que o condutor do GOL morreu no local. Foi repassada a situação ao Copom, que por sua vez acionou a PRE, polícia civil e a criminalista.

A vítima fatal seria um morador de Apucarana.